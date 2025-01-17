Обстріл Кривого Рогу: кількість постраждалих продовжує зростати

Пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару росіян по Кривому Рогу завершена.

Про це повідомила національна поліція України.

"Станом на 19:10 до поліції надійшло 47 заяв від постраждалих про пошкодження майна", – йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу загинули чотири людини, 14 отримали поранення.

Серед руйнувань – знищення навчального закладу, пошкодження понад 10 транспортних засобів, багатоповерхівок і майже два десятки приватних будинків.

Наслідки обстрілу

Нагадаємо, 20 січня в Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу.

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