Обстріл Кривого Рогу: кількість постраждалих продовжує зростати

Поліція продовжує фіксувати наслідки обстрілу.
Пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару росіян по Кривому Рогу завершена.
Про це повідомила національна поліція України.
"Станом на 19:10 до поліції надійшло 47 заяв від постраждалих про пошкодження майна", – йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу загинули чотири людини, 14 отримали поранення.
Серед руйнувань – знищення навчального закладу, пошкодження понад 10 транспортних засобів, багатоповерхівок і майже два десятки приватних будинків.
Нагадаємо, 20 січня в Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу.
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