Оккупант пытался спастись от украинского дрона лопатой (видео)

Однако его судьбу это не спасло, поскольку операторы беспилотника оказались прицельнее.
Российские оккупанты пытаются отбиваться от украинских дронов всеми подручными средствами. В частности, и саперскими лопатами.
Соответствующее видео появилось на странице Сухопутных войск ВСУ.
На кадрах видно, как вокруг скрывающегося в окопе оккупанта кружит украинский дрон. Военный РФ пытался скрыться, а когда понял, что его все равно видно, ничего другого не придумал, как бросить в дрон лопату.
Однако его судьбу это не спасло, поскольку операторы беспилотника оказались более прицельными в своих "сбросах" и "приземлили" дрон прямо на оккупанта.
Напомним, что оккупанты в Херсоне во время обстрела ранили пожилую женщину.
Читайте также: