Оккупант пытался спастись от украинского дрона лопатой (видео)

Однако его судьбу это не спасло, поскольку операторы беспилотника оказались прицельнее.

Российские оккупанты пытаются отбиваться от украинских дронов всеми подручными средствами. В частности, и саперскими лопатами.

Соответствующее видео появилось на странице Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах видно, как вокруг скрывающегося в окопе оккупанта кружит украинский дрон. Военный РФ пытался скрыться, а когда понял, что его все равно видно, ничего другого не придумал, как бросить в дрон лопату.

ВСУ показали кадры уничтожения личного состава врага

Однако его судьбу это не спасло, поскольку операторы беспилотника оказались более прицельными в своих "сбросах" и "приземлили" дрон прямо на оккупанта.

Напомним, что оккупанты в Херсоне во время обстрела ранили пожилую женщину.

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