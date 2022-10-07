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Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе: есть один пострадавший

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Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе: есть один пострадавший

Фото: Associated Press

Во время атаки областного центра Запорожья оккупанты впервые применили беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Под утро 7 октября российские оккупанты атаковали Запорожье. Разрушены объекты инфраструктуры в двух районах города.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА,

"Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть один пострадавший. Он госпитализирован.

Напомним, минувшей ночью в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, были разрушены жилые дома, погибли люди.

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