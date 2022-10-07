Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе: есть один пострадавший

Во время атаки областного центра Запорожья оккупанты впервые применили беспилотные летательные аппараты иранского производства.
Под утро 7 октября российские оккупанты атаковали Запорожье. Разрушены объекты инфраструктуры в двух районах города.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА,
"Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, есть один пострадавший. Он госпитализирован.
Напомним, минувшей ночью в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, были разрушены жилые дома, погибли люди.
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