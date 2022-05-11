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Оккупанты "ДНР" заблокировали жителям доступ к Facebook и Instagram

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Оккупанты "ДНР" заблокировали жителям доступ к Facebook и Instagram

Фото: pixabay.com

Оккупационные власти "ДНР" заблокировали жителям Донецкой области доступ к социальным сетям Facebook и Instagram. Объяснили такой шаг якобы "защитой населения от угрожающей информации".

Оккупанты заявили, что американская компания Меta "разрешила в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей".

Об этом сообщили в так называемом "министерстве связи ДНР".

"На территории "Донецкой народной республики" операторы связи приступили к блокированию запрещенной информации, представляющей угрозу для ее жителей... В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, которая разрешила в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей", – говорится в сообщении.

"В связи с этим доступ к социальным сетям Meta – Facebook и Instagram – на территории "республики" заблокирован", – добавили в ведомстве оккупантов.

Напомним, во временно оккупированных селах и городах Запорожской области российские захватчики проводят "регистрацию" людей и меняют SIM-карты на бензин.

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