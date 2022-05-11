Окупанти "ДНР" заблокували жителям доступ до Facebook та Instagram

Окупанти "ДНР" заблокували жителям доступ до Facebook та Instagram

Окупаційна влада "ДНР" заблокувала жителям Донецької області доступ до соціальних мереж Facebook та Instagram. Пояснили такий крок нібито "захистом населення від загрозливої інформації".

Окупанти заявили, що американська компанія Меta "дозволила у своїх соцмережах заклики до насильства щодо російськомовних користувачів".

Про це повідомили в так званому "міністерстві зв'язку ДНР".

"На території "Донецької народної республіки" оператори зв'язку розпочали блокування забороненої інформації, що становить загрозу для її мешканців... Зокрема, вже заблоковано доступ до інформаційних ресурсів американської компанії Меta, яка дозволила у своїх соцмережах заклики до насильства щодо російськомовних користувачів", – йдеться в повідомленні.

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"У зв'язку з цим доступ до соціальних мереж Meta – Facebook та Instagram – на території "республіки" заблокований", – додали у відомстві окупантів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих селах та містах Запорізької області російські загарбники проводять "реєстрацію" людей та міняють SIM-карти на бензин.

Через ворожі обстріли із Луганської області вже третю добу не проводять евакуацію (жестовою мовою)

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