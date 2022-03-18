Оккупанты не менее 43 раз атаковали украинские больницы — ВОЗ

Оккупанты не менее 43 раз атаковали украинские больницы — ВОЗ

ВОЗ напоминает, что нападения на учреждения здравоохранения в любом случае являются нарушением международного гуманитарного права.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 43 атаки России на медицинские учреждения в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреес на заседании Совета безопасности ООН.

Он напомнил, что нападения на учреждения здравоохранения в любом случае являются нарушением международного гуманитарного права. Также глава ВОЗ подтвердил, что российские оккпанты препятствуют доставке гуманитарной помощи от ООН в Сумы и Мариуполь, которые окружены российскими войсками.

По информации Минздрава Украины, оккупанты повредили 117 больниц. 7 из них не подлежит восстановлению. Также захватчики обстреляли 43 машины экстренной медицинской помощи.

Напомним, что на территории Охматдета были обнаружены обломки вражеской ракеты.

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