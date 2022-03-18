Окупанти щонайменше 43 рази атакували українські лікарні — ВООЗ

ВООЗ нагадує, що напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки Росії на медичні установи в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це розповів генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус на засіданні Ради безпеки ООН.

Він нагадав, що напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права. Також очільник ВООЗ підтвердив, що російські окупанти чинять перешкоди доставці гуманітарної допомоги від ООН до Сум і Маріуполя, які оточені російськими військами.

За інформацією МОЗ України, окупанти пошкодили 117 лікарень. 7 з них не підлягає відновленню. Також загарбники обстріляли 43 машини екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що на території Охматдиту було знайдено уламки ворожої ракети.

Читайте також: