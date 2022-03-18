У Мінську знайшли повішеним польського солдата-дезертира

У Польщі проти військового, який самовільно перетнув кордон з Білоруссю, порушили кримінальну справу.

У четвер, 17 березня, у столиці Білорусі до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення повішеним колишнього польського військового Еміля Чечка, який дезертирував зі своєї військової частини і перейшов білоруський кордон. Його труп знайшли за місцем проживання у Мінську.

Про це повідомили у Слідчому комітеті Республіки Білорусь.

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У повідомленні йдеться, що слідчо-оперативна група провела огляд на місці події. Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Однозначного висновку про самогубство білоруські силовики наразі не зробили.

Польський солдат Еміль Чечко ще 16 грудня 2021 року втік до Білорусі і попросив політичного притулку. Він став відомим через інтерв’ю, яке роздавав державним ЗМІ, розповідаючи байки про масові вбивства мігрантів та волонтерів польськими військовими, а також зізнавався, що сам брав участь у цих розстрілах.

скриншот з відео

Згодом в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) повідомили, що не знайшли жодних поховань мігрантів на польсько-білоруському кордоні, про які розповідав Чечко.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, коментуючи цей випадок, повідомив, що цього військовослужбовця повинні були притягнути до відповідальності за дисциплінарні проступки під час несення служби.

Нагадаємо, на батьківщині проти Чечка порушили кримінальну справу за дезертирство. У зв'язку з його втечею з військової частини було також звільнено його командирів.

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