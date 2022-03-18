В Минске нашли повешенным польского солдата-дезертира

В Польше против военного, который самовольно пересек границу с Беларусью, возбудили уголовное дело.

В четверг, 17 марта, в столице Беларуси в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным бывшего польского военного Эмиля Чечка, дезертировавшего из своей воинской части и перешедшего белорусскую границу. Его труп был найден по месту жительства в Минске.

Об этом сообщили в Следственном комитете Республики Беларусь.

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В сообщении говорится, что следственно-оперативная группа провела осмотр на месте происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Однозначного вывода о самоубийстве белорусские силовики пока не сделали.

Польский солдат Эмиль Чечко еще 16 декабря 2021 года сбежал в Беларусь и попросил политического убежища. Он стал известен после интервью, которые раздавал государственным СМИ, рассказывая басни о массовых убийствах мигрантов и волонтеров польскими военными, а также признавался, что сам участвовал в этих расстрелах.

скриншот с видео

Впоследствии в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщили, что не нашли никаких захоронений мигрантов на польско-белорусской границе, о которых рассказывал Чечко.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя этот случай, сообщил, что этого военнослужащого должны были привлечь к ответственности за дисциплинарные проступки во время несения службы.

Напомним, на родине против Чечка возбуждено уголовное дело за дезертирство. В связи с его бегством из воинской части были также уволены его командиры.

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