Оккупанты снова обстреляли ЗАЭС: станция полностью обесточена

Россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование.

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, станция полностью обесточена. Произошло это в ночь на 8 октября.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская", – говорится в сообщении.

В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

По данным "Энергоатома", имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.

"Нужен ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны", — отметили в "Энергоатоме".

Напомним, президент РФ Владимир Путин своим указом установил статус эксплуатирующей организации ЗАЭС. Так, глава Кремля поручил присоединить к федеральной собственности РФ все объекты Запорожской АЭС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал любые решения Путина относительно Запорожской электростанции "ничтожными" и "бессмысленными".

Накануне российские оккупанты украли печать Запорожской АЭС. В результате этого президент ГП "НАЭК "Энергоатом" был вынужден ввести в действие новую печать.

Ситуация на ЗАЭС, отопительный сезон, веерные отключения света и угрозы от РФ

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