Оружие от США: в ЦПД объяснили, действительно ли поставки остановились

В ЦПД объяснили, действительно ли поставки остановились / © Ruslan Stefanchuk/Facebook

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Информация о том, что США приостановили поставки оружия в Украину, активно распространяется в западных СМИ, однако, как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, эти публикации часто не содержат важных деталей. Он подчеркнул, что некоторые виды вооружений продолжают поступать, а Украина готова покупать оружие у США.

Об этом сообщает 24 канал.

По словам Коваленко, между Министерством обороны Украины, Офисом президента и американскими партнерами продолжается активный диалог. Не исключено, что состоится разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

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«Информационная бомба» без сущности: скрывающие западные СМИ

Коваленко подчеркнул, что западные медиа, пишущие об остановке поставок, не владеют полной информацией. В частности, им неизвестны точные номенклатуры вооружений в пакетах помощи, принятых при Джо Байдене, объемы уже поставленного и запланированного оружия, а также конкретные сроки поставок.

«Ведь есть вооружение, которое запланировано на следующий год, которое уже поставлено и так далее… Это информация под грифом. Ни один инсайдер так просто не расскажет. Поэтому получилась такая „информационная бомба“, лишенная сути. Некоторые элементы вооружений поставляются. Президент Украины озвучивал, что некоторые виды вооружения Украина готова покупать. Об этом идет диалог», — пояснил Коваленко.

Он добавил, что Украина остро нуждается в больших системах Patriot и зенитных ракет из-за роста количества враждебных баллистических атак. Эти вопросы решаются на самом высоком уровне, и медиа примерно на 60% не владеют необходимой информацией.

Внутриполитическая ситуация в США и игра Трампа

Коваленко также отметил важность понимания внутренней политической ситуации в США, где в ноябре 2026 года состоятся выборы в Сенат. По мнению эксперта, Дональду Трампу необходимо показать результат своей экономической политики.

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Он отметил, что большинство политического сегмента и общества США поддерживают Украину, имея взгляды, противоположные потенциальной позиции команды Трампа относительно необходимости поддержки украинцев. Они могут использовать эту историю для общественной огласки и давления. Кроме того, Коваленко предполагает, что США могут стремиться к стимулированию покупки своего оружия, не желая выходить из противостояния.

Напомним, уже второй раз за почти пол года администрация Трампа блокирует поставки Украине американского вооружения.

Впервые это произошло в марте после скандала в Овальном кабинете во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, когда на него набросились Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и другие, даже упрекнув отсутствие костюма.