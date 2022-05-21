Пес Патрон не просто стал символом взрывотехников, но и украсил их шевроны

Пес Патрон не просто стал символом взрывотехников, но и украсил их шевроны

В столице состоялось первое заседание координационного центра по разминированию, официальным символом которого является четырехлапый джек-рассел-терьер Патрон.

Пока хозяин двухлетнего джек-расселя руководит группой пиротехников на Черниговщине, Патрона в столице сопровождает Ирина, которая знает его с полугодичного возраста, говорится в ТСН.

«Сегодня это первое заседание международного кординационного центра по вопросам разминирования при МВД, ну и Патрон там символ этого центра, поэтому его пригласили», — рассказывает спикер ГУ ГСЧС Украины Черниговщины Ирина Щукина.

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На шевронах участников заседания символ нового центра. И пока они обсуждают дальнейший план действий по разминированию, сам Патрон этажом обнюхивает остатки боеприпасов.

С начала полномасштабной войны с Россией он со своим хозяином, руководителем пиротехнической группы, на постоянном дежурстве. Собака уже успел понравится украинцам, получить медаль за службу от президента Украины и стать настоящим брендом и символом украинских спасателей.

«Пиротехники работают 24 на 7, ими уже обезврежено за эти 86 дней войны 111 тыс. взрывоопасных предметов и разминировано более 20 тыс. кв км нашей земли», — говорит зам.главы ГСЧС Украины Дмитрий Бондарь.

Своеобразную экспозицию с доказательствами российской агрессии взрывотехники пополняют каждый день. Остатки боеприпасов от «Градов», «Урагана» и несколько сотен килограммовых авиабомб – этим русские войска накрывали мирные города и поселки и которые еще годы будут собирать саперы.

«Один день активных боевых действий равен 30 дням разминирования этой территории, именно поэтому по подсчетам это уже будет 5 – 7 лет работы», — добавляют в ГСЧС.

С сегодняшнего дня три команды иностранных специалистов приступили к работе с украинскими саперами, чтобы как можно скорее обезопасить граждан от снарядов и мин.

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