Пионтковский объяснил, почему Путин не использует ядерное оружие против Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин отлично понимает, что сейчас его политический шантаж работает. Но если он отдаст приказ о применении ядерного оружия, это решение не даст ему никаких военных и политических результатов.

Об этом на Youtube-канале "Апостроф TV" рассказал политолог, публицист и российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

"Путин 15 лет очень искусно использует шантаж, мол, мы можем использовать стратегическое и тактическое ядерное оружие. И он работает. Из-за этого шантажа Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году и с тех пор препятствуют. Из-за этого шантажа была реакция, очень слабая, на агрессию в Грузии, на аннексию Крыма, потому что все время на Западе поднимались разговоры: "Давайте все-таки не провоцировать Путина, черт его знает, а вдруг он использует ядерное оружие". Шантаж работает отлично, как видите", — пояснил он.

Однако Пионтковский считает, что глава Кремля не будет использовать ядерное оружие по трем причинам.

"Первая – шантаж приносит политические результаты, а использование ядерного оружия не даст никакого результата. Предположим, он завтра совершит страшное преступление, уничтожит ядерным взрывом украинский город. Какой политической цели он достигнет? Прекратится война, украинцы прекратят сопротивление и капитулируют, Запад меньше станет помогать. Нет. Работает угроза, шантаж работает, а именно применение ядерного оружия не принесет никаких военных или политических результатов", — отметил эксперт.

Путин очень опасается за свою жизнь, что еще раз подтверждает тот факт, что он не будет применять ядерное вооружение.

"Второе – он не самоубийца, и вся его отчаянная политика последних дней, требование перемирия показывает, что он боится за свою жизнь. Он понимает, что он уже стратегически проиграл. Проигравший диктатор никогда не сохраняет власть, а с властью и жизнь. Поэтому он пытается изобразить некую фикцию победы путем достижения перемирия", — подчеркнул Пионтковский.

И важно также то, что Путин не сможет привести в действие ядерное оружие самостоятельно, для этого будут задействованы десятки людей.

"И наконец третья причина. Ядерная кнопка – это метафора, это не просто кнопка, которая лежит у него на столе. Для того, чтобы привести ее в действие и сделать ядерный удар, а тем более тактический, нужно содействие нескольких десятков людей – офицеров Генштаба, соответствующих родов войск – пока его приказ о применении ядерного оружия дойдет до конкретного исполнителя, и предполагать, что все эти люди окажутся такими же безумными как он… По всем этим причинам я считаю, что все его разговоры о ядерном оружии – это сознательный политический шантаж с целью добиться политических уступок", – резюмировал он.

Напомним, Курт Волкер считает, что военные не выполнят приказ Путина о применении ядерного оружия.

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