Почему артиллеристы подают команду "Триста, тридцать, три" вместо "Огонь"

Что это за команда "Триста, тридцать, три" и почему ее подают в артиллерии / Фото: armyinform.com.ua

Просматривая видео, где работает украинская артиллерия, часто можно услышать команду: "Батарея, залпом: триста тридцать три!" ТСН.ua рассказывает, что значит "300 30 3" команда и почему ее используют вместо "Огонь"?

Во время залпа артиллерии чаще, чем классическое "Батарея, огонь!", можно услышать именно команду "Триста тридцать три". Почему так?

Чтобы понять, можно рассмотреть простой пример.

Представьте, что в распоряжении подразделения есть шесть орудий – батарея. Им всем нужно дать команду на одновременную стрельбу из всех стволов. Орудия в боевых условиях располагают на определенном расстоянии друг от друга, а потому во время канонады старшего офицера, который и подает команду, могут просто не услышать.

Конечно, команда "Огонь" — проста, не требует много времени, понятна всем. Однако во время боевых действий достаточно сложно производить по ней одновременный выстрел из всех стволов (т.е. залпом). Тем более, что существует и человеческий фактор: один наводчик может выстрелить в начале команды, а другой – дождаться ее завершения. А кто вообще не услышит этого одного слова.

Более длительная и равномерная команда – гораздо более удобная. Ведь она позволяет наводчикам подготовиться заранее, а затем произвести выстрел залпом.

И для этого выбрали "300 30 3" команду, которая идет сразу по словам "Батарея, залпом". Выстрел производится одновременно со словом "три". На практике это выглядит примерно так:

Даже в XXI веке команды подают голосом. А такой простой сигнал как "триста тридцать три" понятен и достаточно длинный, чтобы все могли подготовиться. Благодаря ему удается получить максимальную синхронность.