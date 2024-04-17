Почему Часов Яр является важным для Украины и его необходимо удержать – BBC

Еще до начала полномасштабного вторжения город превратился в мощный укрепрайон, но россияне настойчиво пытаются захватить очень важную высоту.

После оккупации Авдеевки российскими войсками в Москве поставили новую задачу – захватить городок Часов Яр. Населенный пункт на Донбассе, где до войны проживало всего 13 тысяч человек, теперь стал главной ареной для боевых действий.

Об этом пишет BBC

Еще до начала полномасштабного вторжения город превратился в мощный укрепрайон, где находился штаб Операции объединенных сил ВСУ. Но в начале 2024 года сильная группировка оккупантов начала продвигаться к Часовому Яру и уже в начале апреля смогла вплотную подойти к городу с востока.

В настоящее время город находится под постоянными авиаударами россиян, утверждающих, что заняли его восточную часть. Однако в ВСУ заявляют, что уже выбили оккупантов, которым так и не удалось закрепиться хотя бы на одной позиции в пределах Часового Яра.

Сейчас невозможно подтвердить, есть ли на территории города российские военные. Но в любом случае для ВСУ ситуация остается сложной, несмотря на выгодное топографическое положение населенного пункта.

"Это самая высокая точка на сотни километров вокруг. Город стоит на холмах, которые, как оборонительные стены, защищают его с востока и юга. Самая высокая точка — 247 м", — говорится в материале.

Часов Яр также защищает и водный барьер – на восточных окраинах города протекает канал Северский Донец-Донбасс.

"Если посмотреть на карту высот, то становится понятно, что за Часовым Яром открывается равнина, там степь и открытая местность", – объяснил военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, если россиянам удастся захватить Часов Яр, они возьмут под огневой контроль дальнобойной артиллерии всю Краматорско-Славянскую агломерацию, то есть логистические пути ВСУ, в том числе железнодорожные станции в Константиновке и Краматорске.

Жирохов также сообщил, что ВСУ возводят две линии оборонительных сооружений к западу от города. Но, скорее всего, россияне попытаются обойти его с флангов, чтобы взять украинские силы в кольцо.

По мнению эксперта, если враг продвинется на юге и севере от города, подразделения ВСУ, защищающие Часов Яр, будут вынуждены отступить, чтобы избежать окружения.

Еще одна угроза – возможная переправа оккупантов через водное препятствие, канал Северский Донец-Донбасс, ширина которого составляет около 30 м.

Михаил Жорохов считает, что если россияне создадут плацдарм на западном берегу канала, долго удерживать Часов Яр будет просто невозможно.

Напомним, путинская армия пытается прорвать украинскую оборону и зайти в Часов Яр. Оккупанты во время штурмов максимально используют свое преимущество в воздухе – авиацию.

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