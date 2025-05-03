Почему не хватает людей на фронте: Чмут рассказал о распылении ресурсов

Директор Фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут

Реклама

Дефицит людей на фронте, это не только вопрос их физического количества, но и проблема эффективного применения имеющихся человеческих ресурсов.

Об этом заявил директор Фонда компетентной помощи армии «Повернись живим» Тарас Чмут в интервью для LIGA.net.

«Количества не хватает, но этот вопрос связан с эффективностью применения этих людей. Потому что когда смотришь по какому-то участку фронта, там на бумаге людей явно много. Количество беспилотников, FPV, других средств — очень много всего. Приезжаешь непосредственно в батальон, нет того уровня укомплектованности, боеспособности, который должен быть. Почему? Потому что оно все тонким слоем распылено на десятки разных организмов. Мы наплодили много разных организмов, которые делают иногда абсолютно неприсущую им работу», — отметил Чмут.

Реклама

Он добавил, что в некоторых случаях это идет на пользу, потому что создает конкуренцию, и некое «казачество», на котором держалась оборона Украины в начале войны. Но в других случаях это приводит лишь к распылению человеческого ресурса и не перерастает в эффективность или стратегическое превосходство в поле боя.

«Приведу пример. Государство создало Силы беспилотных систем. Неоднозначное отношение к этому решению, но окей, их создали. Проходит год, государство создает линию дронов. Масштабирует пять воинских частей в отдельные полки, бригады в составе Сухопутных войск. И тут вопрос: но мы создали СБС для того, чтобы объединить беспилотные силы, а сейчас дублируем это. Зачем? Будет ли это эффективно? Должно ли так быть? Нужно ли было тогда создавать ССС?», — заметил Чмут.

По его словам, военное командование делает «много хаотических движений», а в результате все процессы идут по кругу.

«Сначала мы радуемся одной реформе, потом радуемся отмене этой реформы, как будто это новая реформа, потом возвращаемся к первой реформе. И так по кругу год за годом что-то меняем, а суть не меняется. Ресурс теряется, эффективности не возникает, но процесс какой-то по кругу происходит», — сказал Тарас Чмут.

Напомним, по мнению комбрига 93-й ОМБр «Холодный Яр», мобилизация с 18 лет — неизбежна. Рано или поздно Украине придется пойти на такое непопулярное решение, но не исключено, что оно может быть запоздалым.