Половина из 20 российских миллиардеров не попали под санкции – Bloomberg

Великобритания ввела санкции против 10 из 20 российских миллиардеров.
Половина из 20 самых богатых российских миллиардеров не попали под санкции, введенные США, ЕС и Великобританией.
Об этом пишет Bloomberg.
Под санкции попали миллиардеры, состояние которых до начала войны оценивалось как минимум в $200 млрд.
Великобритания ввела санкции против 10 из двадцати российских миллиардеров, ЕС – против девяти, а США – всего четырех. Только трое вошли во все три санкционных списка.
Из пяти самых богатых российских бизнесменов под санкции попал только один – Алексей Мордашов, а Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Владимир Лисин и Вагит Алекперов избежали их.
Ранее Великобритания уточнила санкции против основателя российского "Тинькофф банка" Олега Тинькова и главы инвестиционной компании Millhouse, бизнес-партнера миллиардера Романа Абрамовича Евгения Швидлера.
А олигарх Петр Авен, состояние которого еще месяц назад оценивалось в 4,5 млрд фунтов стерлингов, теперь не знает, сможет ли оплатить счета.
"Наш бизнес разрушен. Все, что мы строили 30 лет, полностью разрушено. Мы должны как-то начинать новую жизнь. Мы не понимаем, как выжить. Британские юристы не хотят работать с россиянами. Мне сказали, что изменить введенные санкции практически невозможно. Введение санкций можно понять. Но это несправедливо", – сказал он.
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