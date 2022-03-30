Половина з 20 російських мільярдерів не потрапили під санкції - Bloomberg

Половина з 20 російських мільярдерів не потрапили під санкції - Bloomberg

Велика Британія запровадила санкції проти 10 із двадцяти російських мільярдерів.

Половина з 20 найбагатших російських мільярдерів не потрапили під санкції, введені США, ЄС і Великою Британією.

Про це пише Bloomberg.

Під санкції потрапили мільярдери, статки яких до початку війни оцінювалися як мінімум у $200 млрд.

Велика Британія запровадила санкції проти 10 із двадцяти російських мільярдерів, ЄС – проти девʼяти, а США – лише чотирьох. Тільки троє увійшли до всіх трьох санкційних списків.

З пʼяти найбагатших російських бізнесменів під санкції потрапив лише один – Олексій Мордашов, а Володимир Потанін, Леонід Міхельсон, Володимир Лісін та Вагіт Алекперов їх уникли.

Раніше Велика Британія уточнила санкції проти засновника російського “Тінькофф банку” Олега Тінькова та голови інвестиційної компанії Millhouse, бізнес-партнера мільярдера Романа Абрамовича Євгена Швідлера.

А олігарх Петро Авен, статки якого ще місяць тому оцінювалися в 4,5 млрд фунтів стерлінгів, тепер не знає, чи зможе оплатити рахунки.

"Наш бізнес зруйновано. Все, що ми будували 30 років, наразі повністю зруйновано. Ми маємо якось починати нове життя. Ми не розуміємо, як вижити. Британські юристи не хочуть працювати із росіянами. Мені сказали, що змінити запроваджені санкції практично неможливо. Запровадження санкцій можна зрозуміти. Але це несправедливо", - сказав він.

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