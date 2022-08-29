"Пора бежать. Поезжайте домой": Зеленский дал советы российским оккупантам

Если россияне не покинут украинские территории, им придется столкнуться с украинскими защитниками.

Об этом во время обращения к украинскому народу сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одной действительно ответственной личности. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границы. До нашей границы, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить – для российских военных пришло время бежать. Поезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", – сказал президент.

ВСУ же не остановятся, пока не освободят все территории Украины.

"Если они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не что-то такое, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней", – подчеркнул президент.

Напомним, украинские воины прорвали первую линию обороны в Херсонской области. Сейчас во временно оккупированном Херсоне и области все чаще слышны взрывы, местных жителей призывают находиться в укрытиях.

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