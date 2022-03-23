После начала войны более 50% украинцев остались без работы — опрос

Нашли новую работу 2% граждан.
С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, 53% украинцев, работавших до войны, сегодня не работают.
Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса социологической группы "Рейтинг" за 19 марта.
22% работают в обычном режиме, 21% – удаленно или частично, только 2% – нашли себе новую работу.
"Это показатель не только экономических проблем, но и социально-психологических. Работа – это не только экономика, это привычный образ жизни, общение и взаимодействие с другими, структурированность времени, стабилизирует, придает уверенности, снижает тревогу и повышает самооценку", – говорится в сообщении.
Значительная часть граждан потеряли такую поддержку и более вероятно получили более высокий уровень дезадаптации.
Больше всего это коснулось жителей востока (74%), молодежи до 35 лет (60%) и покинувших свой город (66%).
Только у 18% граждан экономическое положение в результате войны не изменилось, у 52% значительно ухудшилось, у 28% – скорее ухудшилось.
По данным опросов, 40% считают, что их сбережений хватит всего на месяц.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Напомним, половина украинцев верит в победу над Россией в ближайшие несколько недель – опрос.
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