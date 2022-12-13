Предателя из Краматорска, который "сдавал" позиции ВСУ, строго наказали: детали

Следующие 14 лет российский агент проведет за решеткой.

В Краматорске разоблачили российского агента, который "сдавал" оккупантам позиции ВСУ и ожидал прихода "освободителей".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предатель собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на восточном фронте, в частности – о боевых позициях ВСУ и Нацгвардии в Краматорском районе.

Кроме того, он передавал места нахождения и маршруты перемещения украинских правоохранителей на территории региона.

Злоумышленник был задержан еще в мае этого года. Тогда у него изъяли мобильный телефон с поличным с врагом.

По информации правоохранителей, местного жителя после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель российских спецслужб. В поле зрения оккупантов предатель попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые не боялся выражать среди окружающих. Злоумышленник надеялся на "скорый" захват города россиянами и установление там оккупационного режима.

По указанию захватчиков мужчина объезжал территорию Краматорска и фиксировал перемещение украинских войск. Получившуюся информацию он передавал своему российскому куратору в виде меток геолокаций на электронных картах. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

Фото: СБУ

За это злоумышленник получал деньги. Сумма зависела от актуальности и важности разведывательных сведений.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет тюрьмы.

Ранее СБУ обнаружила коллаборанток, инициировавших "присоединение" Луганской области к РФ. Также сообщалось, что правоохранители разоблачили диакона УПЦ МП, агитировавшего за "присоединение" Запорожья к России

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