Прилетело уже 25 КАБов: россияне бьют по собственной территории — Генштаб

Одновременно наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел более половины всех атак.

Противник нанес 17 ударов по собственной территории, по Курской области в настоящее время прилетело уже 25 управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ 3 ноября.

Кроме нанесения ударов по собственной территории противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 110 раз атаковал позиции Сил обороны.

Ситуация в Сумской и Черниговской областях

От российских артиллерийских обстрелов подвергаются приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Там пострадали более 10 населенных пунктов.

Под удары вражеской авиации попали поселки Братеница, Журавка, Новенькое и Басовка.

Что происходит на Харьковском направлении

Россияне близ Волчанска дважды пытались проводить наступательные действия, получили отпор. 11 раз враг атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении. Бойцы Украины отражали вражеские штурмы вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и других.

В Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва. С начала суток на этом направлении ВСУ уже отразили 7 из 9 атак окупантов. В этом направлении бои не прекращаются.

Враг обстрелял из авиасеребрянского леса.

На Торецком направлении произошло четыре вражеских атаки. Там россияне атаковали вблизи Торецка и Щербиновки.

ВСУ дают достойный отпор, две атаки остановлены. Под авиабомбами – Дружба, Торецк и Петровка.

На Покровском направлении оккупанты атакуют

С начала суток 3 ноября россияне уже 19 раз атаковали позиции украинских защитников на Покровском направлении. Бои ведутся вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Основные усилия кафиры сосредоточили возле Луча и Вишневого.

Горячее сегодня на Кураховском направлении

На Кураховском направлении уже 54 боевых столкновений с начала суток. Здесь захватчики активно пытаются продвинуться в районах Волченки, Острого и Антоновки. Восемь боев до сих пор продолжаются.

Напомним, РФ готовит наступление в Запорожском направлении. Об этом сказал майор запаса НГУ Алексей Гетьман. По его словам, в районе Гуляйполя в сторону Орехового россияне сосредоточили значительное количество личного состава и техники.

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