Прорыв ВСУ: ISW подтверждает успешное продвижение на двух участках фронта

ВСУ / © Associated Press

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Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте — на севере Сумской области и в районе Часов Яра.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), основанном на анализе геолокационных данных.

«Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Алексеевки (севернее города Сумы)», — указывается в отчете.

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Также российские военкоры утверждают, что ВСУ контратаковали к югу от Яблунивки и в районе Андреевки.

В то же время россияне пытались продвигаться по нескольким направлениям, однако успехов не добились, утверждают аналитики ISW.

В Харьковской области российские войска продолжили наступательные операции севернее Харькова в районе Глубокого и в направлении Липцы и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска, но не имели никаких подтвержденных успехов.

В Луганской области россияне продолжили наступление на Купянском и Лиманском направлениях и в районе Боровой, но не продвинулись.

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Также в Донецкой области россияне наступали на Северском, а также Торецком и Покровском направлениях, но не добились успехов.

В то же время, украинские силы продвинулись в направлении Часов Яра.

«Геолокационные данные, опубликованные 28 и 29 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в центре Временного Яра и юго-восточнее Белой Горы (южнее Часов Яра)», — отмечают аналитики.

Напомним, оккупанты взяли под контроль ценное месторождение лития вблизи села Шевченко в Донецкой области, что может серьезно повлиять на экономические планы Украины и партнерство с Соединенными Штатами.

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