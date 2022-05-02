Путин может использовать ядерное оружие, чтобы "сохранить лицо" — представитель Сената США

Президент России Путин может использовать ядерное оружие, чтобы "сохранить лицо".
Все это происходит на фоне того, что у российской армии значительных успехов в войне с Украиной не было.
Об этом в интервью Fox News сообщил глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес.
"Одно из моих беспокойств заключается в том, что, по иронии судьбы, чем больше успеха у украинцев, тем больше риск того, что Путин что-то сделает, потому что он проигрывает и должен сохранить лицо дома. И потому потенциал химического, биологического или тактического ядерного оружия может возрасти в результате этого", — подчеркнул Боб Менендес.
Он также добавил, что существует угроза использования химического оружия, поскольку РФ уже делала это во время войны в Сирии. Но не получила какой-либо должной реакции от мира.
Напомним, что оккупанты обстреляли многоэтажки в Орехове в Запорожье. Два человека погибли, четверо ранены.
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