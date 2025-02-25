Кремль сегодня вынужден идти на уступки более сильным игрокам, ведь война исчерпала все остальные ресурсы.

Президент России Владимир Путин начал войну против Украины, надеясь на скорую победу, которая должна закрепить за РФ статус "лидера многополярного мира". Однако вместо триумфа Россия погрязла в изнуряющем конфликте, что сделало ее еще более зависимой от Китая.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Кремль сегодня вынужден идти на уступки более сильным игрокам, ведь война исчерпала все остальные ресурсы.

"Россия в конце концов заплатит за эту войну собственными ресурсами", – подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что еще в 1997 году американский политолог Збигнев Бжезинский предупреждал о риске полной зависимости России от Китая и Ирана. Сегодня этот сценарий становится реальностью: Москва уже не равноправный союзник, а сырьевой придаток и рынок сбыта для Пекина.

Коваленко подчеркнул, что заявления Путина о возможной поставке редкоземельных металлов США – это совсем не то, за что воевал "русский ванюша". Российские солдаты верили, что воюют против НАТО, а действительно погибали за то, чтобы Путин мог распродать российские ресурсы Запада и Китая.

Украина, несмотря на ожидания Кремля, не только выстояла, но и имеет одну из сильнейших армий в мире. Коваленко подчеркнул, что ни один захват украинских территорий никогда не будет юридически признанным, и рано или поздно Украина вернет контроль над всей своей землей.

"Россия вместо моста между Китаем и Западом превратилась в поле битвы за собственные ресурсы", – подытожил представитель СНБО.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предложить США сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов, в том числе на территории оккупированного Донбасса.