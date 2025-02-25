Кремль сьогодні змушений йти на поступки сильнішим гравцям, адже війна вичерпала всі інші ресурси.

Президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України, сподіваючись на швидку перемогу, яка мала б закріпити за РФ статус "лідера багатополярного світу". Однак замість тріумфу Росія загрузла у виснажливому конфлікті, що зробило її ще більш залежною від Китаю.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Кремль сьогодні змушений йти на поступки сильнішим гравцям, адже війна вичерпала всі інші ресурси.

"Росія зрештою заплатить за цю війну власними ресурсами", – наголосив Коваленко.

Він зазначив, що ще в 1997 році американський політолог Збігнєв Бжезінський попереджав про ризик повної залежності Росії від Китаю та Ірану. Сьогодні цей сценарій стає реальністю: Москва вже не рівноправний союзник, а лише сировинний придаток і ринок збуту для Пекіна.

Коваленко підкреслив, що заяви Путіна про можливе постачання рідкоземельних металів США – це зовсім не те, за що воював "русский ванюша". Російські солдати вірили, що воюють проти НАТО, а насправді гинули за те, щоб Путін міг розпродати російські ресурси Заходу та Китаю.

Україна ж, попри очікування Кремля, не тільки вистояла, а й має одну з найсильніших армій у світі. Коваленко наголосив, що жодне захоплення українських територій ніколи не буде юридично визнаним, і рано чи пізно Україна поверне контроль над усією своєю землею.

"Росія замість мосту між Китаєм і Заходом перетворилася на поле битви за власні ресурси", – підсумував представник РНБО.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова запропонувати США співпрацю у сфері видобутку рідкісноземельних металів, зокрема на території окупованого Донбасу.