Путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию в РФ – Белый дом

В Белом доме заявили, что знают о намерениях Кремля провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Российский диктатор Владимир Путин может готовиться к проведению всеобщей и уже не скрытой мобилизации на фоне поражений в Украине.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан отметил, что в Белом доме знают о намерениях РФ провести так называемые "референдумы". По его словам, кремлевский режим поспешно готовит проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, чтобы затем объявить мобилизацию в России.

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"Россия спешит с проведением "референдумов" в ответ на украинские военные достижения и для подготовки к мобилизации", — сказал Салливан.

Советник Байдена подчеркнул, что такие действия России являются прямым нарушением суверенитета Украины.

"США никогда не признают претензии РФ на территории, которые она пытается аннексировать", — заверил он.

Напомним, оккупанты из так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах провести "референдумы" о вхождении в состав России в период с 23 по 27 сентября.

С заявлением о необходимости "референдума" выступили также коллаборанты в оккупированных районах Херсонской области.

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