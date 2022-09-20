Путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию в РФ – Белый дом

В Белом доме заявили, что знают о намерениях Кремля провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
Российский диктатор Владимир Путин может готовиться к проведению всеобщей и уже не скрытой мобилизации на фоне поражений в Украине.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что в Белом доме знают о намерениях РФ провести так называемые "референдумы". По его словам, кремлевский режим поспешно готовит проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, чтобы затем объявить мобилизацию в России.
"Россия спешит с проведением "референдумов" в ответ на украинские военные достижения и для подготовки к мобилизации", — сказал Салливан.
Советник Байдена подчеркнул, что такие действия России являются прямым нарушением суверенитета Украины.
"США никогда не признают претензии РФ на территории, которые она пытается аннексировать", — заверил он.
Напомним, оккупанты из так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах провести "референдумы" о вхождении в состав России в период с 23 по 27 сентября.
С заявлением о необходимости "референдума" выступили также коллаборанты в оккупированных районах Херсонской области.
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