Путін, ймовірно, готується оголосити мобілізацію в РФ – Білий дім

У Білому домі заявили, що знають про наміри Кремля провести так звані "референдуми" на окупованих територіях України.
Російський диктатор Володимир Путін може готуватись до проведення загальної і вже не прихованої мобілізації на тлі поразок в Україні.
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Салліван зазначив, що у Білому домі знають про наміри РФ провести так звані "референдуми". За його словами, кремлівський режим поспішно готує проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України, щоб потім оголосити мобілізацію у Росії.
"Росія поспішає з проведенням "референдумів" у відповідь на українські військові здобутки та для підготовки до мобілізації", — сказав Салліван.
Радник Байдена наголосив, що такі дії Росії є прямим порушення суверенітету України.
"США ніколи не визнають претензії РФ на території, які вона намагається анексувати", — запевнив він.
Нагадаємо, окупанти з так званихх "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани провести "референдуми" про входження до складу Росії у період від 23 до 27 вересня.
З заявою про необхідність "референдуму" виступили також колаборанти в окупованих районах Херсонської області.
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