"Реальные агенты ФСБ": Кротевич из "Азова" разнес деятельность ОБСЕ в Украине

Кротевич утверждает, что во время АТО/ООС некоторые работники ОБСЕ просто "сдавали" информацию оккупантам.

Богдан "Тавр" Кротевич — защитник Мариуполя и начальник штаба бригады "Азов" подверг критике деятельность ОБСЕ и назвал организацию российскими агентами.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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Кротевич утверждает, что некоторые работники ОБСЕ еще во время АТО/ООС просто "сдавали" информацию об украинских позициях оккупантам.

"Что-что, а ОБСЕ — это просто очень х**новая организация. Сейчас я их не вижу (на фронте. — ред.), они как будто не работают. Но во время АТО/ООС я не понимаю, кто их пустил в Украину, почему и зачем. Это – реальные агенты ФСБ, которые ездили по линии фронта и просто списывали всю информацию", – говорит "Тавр".

По его мнению, эта информация значительно помогла россиянам в подготовке к полномасштабному вторжению.

"Те, кто допустил ОБСЕ в Украину – они таким образом просто на законном уровне допустили (к позициям военных – ред.) неприкосновенных российских агентов, которые передали все координаты, информацию, с которой противник заходил к нам в страну. То есть, даже разведку или беспилотники не нужно было задействовать. РЛС, Буки, где стоит – уже знали. ОБСЕ ездили везде. Это огромный "провтик" с украинской стороны", - подытожил защитник "Азовстали".

В ОБСЕ такие критические обвинения военного пока не прокомментировали.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине создана 21 марта 2014 по запросу Украины. Мандат миссии продолжался каждый год, последний годовой период – с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года. После российского вторжения в Украину мандат СММ ОБСЕ не продлили из-за позиции России.

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