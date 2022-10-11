Решится ли Лукашенко напасть на Украину: объяснение Арестовича

Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению.
В ближайшее время нападения на Украину с территории Беларуси не будет, ведь белорусская армия к этому не готова – режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.
Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
"Они сегодня начали использовать методичку 24 февраля, в стиле "в Беларуси мобилизация", "Беларусь в 4 утра сегодня нападет", "белорусские ДРГ уже зашли на территорию Украины на 20 км". Я хочу вам заявить, что лукашенковская Беларусь абсолютно не готова, ни в коем варианте (до вторжения в Украину. – Ред.)", – сказал Арестович.
По его информации, российская армия вывезла из Беларуси огромное количество вооружения, военной техники и боеприпасов – более 100 тысяч тонн, по некоторым данным.
"Они в последних учениях потратили ресурсы, топливо и многое другое. И они абсолютно не хотят воевать. К мобилизации они не готовы — нет оружия, формы и т.д. Кроме того, на территории Беларуси практически нет российских военнослужащих. Есть операторы иранских дронов и их охрана – но это несколько десятков человек", – говорит советник ОП.
По мнению Арестовича, Путин заставил Лукашенко сделать заявление о развертывании совместной с РФ региональной группировки войск.
"Плохая новость состоит в том, что эти товарищи в течение месяца способны туда пригнать группировку в 15-20 тысяч мобилизованных и поставить их на границе, чтобы нам угрожать. Чтобы мы держали войска на северной границе для прикрытия Киева и других городов. При определенных условиях Путин может их даже погнать прямо на Киев: без вооружения, без военной техники, тупо пешком. Пошлет этих людей на смерть", – сказал он.
Угроза из Беларуси
По сообщению Минобороны Беларуси, 10 октября Путин и Лукашенко развертывают общую группировку войск у границы Украины.
Украинская разведка сообщила, что Путин пытается склонить Лукашенко вступить в открытую войну против Украины. У границы Украины сосредоточено 6 батальонов вражеских войск.
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин записал видеообращение, в котором заявил, что РБ не хочет воевать "ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами". В мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" обратили внимание, что видеообращение чиновников Лукашенко — это "редкая история".
Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что Лукашенко может отправить в армию РФ около 7 тысяч своих солдат.