Решится ли Лукашенко напасть на Украину: объяснение Арестовича

В ближайшее время нападения на Украину с территории Беларуси не будет, ведь белорусская армия к этому не готова – режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Также читайте Арестович спрогнозировал, сколько еще Россия сможет обстреливать ракетами Украину

"Они сегодня начали использовать методичку 24 февраля, в стиле "в Беларуси мобилизация", "Беларусь в 4 утра сегодня нападет", "белорусские ДРГ уже зашли на территорию Украины на 20 км". Я хочу вам заявить, что лукашенковская Беларусь абсолютно не готова, ни в коем варианте (до вторжения в Украину. – Ред.)", – сказал Арестович.

По его информации, российская армия вывезла из Беларуси огромное количество вооружения, военной техники и боеприпасов – более 100 тысяч тонн, по некоторым данным.

"Они в последних учениях потратили ресурсы, топливо и многое другое. И они абсолютно не хотят воевать. К мобилизации они не готовы — нет оружия, формы и т.д. Кроме того, на территории Беларуси практически нет российских военнослужащих. Есть операторы иранских дронов и их охрана – но это несколько десятков человек", – говорит советник ОП.

По мнению Арестовича, Путин заставил Лукашенко сделать заявление о развертывании совместной с РФ региональной группировки войск.

"Плохая новость состоит в том, что эти товарищи в течение месяца способны туда пригнать группировку в 15-20 тысяч мобилизованных и поставить их на границе, чтобы нам угрожать. Чтобы мы держали войска на северной границе для прикрытия Киева и других городов. При определенных условиях Путин может их даже погнать прямо на Киев: без вооружения, без военной техники, тупо пешком. Пошлет этих людей на смерть", – сказал он.