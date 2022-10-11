Чи наважиться Лукашенко напасти на Україну: пояснення Арестовича

Найближчим часом нападу на Україну з території Білорусі не буде, адже білоруська армія до цього не готова – режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

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"Вони сьогодні почали використовувати методичку 24 лютого, в стилі "у Білорусі мобілізація", "Білорусь в 4 ранку сьогодні нападе", "білоруські ДРГ уже зайшли на територію України на 20 км". Я хочу вам заявити, що лукашенківська Білорусь абсолютно не готова, ні в якому варіанті (до вторгнення в Україну. – Ред.)", – сказав Арестович.

За його інформацією, російська армія вивезла з Білорусі величезну кількість озброєння, військової техніки та боєприпасів – понад 100 тисяч тонн, за деякими даними.

"Вони в останніх навчаннях витратили ресурси, паливо і багато іншого. І вони абсолютно не хочуть воювати. До мобілізації вони не готові – нема зброї, форми тощо. Крім того, на теритої Білорусі практично немає російських військовослужбовців. Є оператори іранських дронів і їх охорона – але це кілька десятків людей", – каже радник ОП.

На думку Арестовича, Путін змусив Лукашенка зробити заяву про розгортання спільного з РФ регіонального угруповання військ.

"Погана новина полягає в тому, що ці товариші протягом місяця здатні туди пригнати угрупування в 15-20 тисяч мобілізованих і поставити їх на кордоні, щоб нам погрожувати. Щоб ми тримали війська на північному кордоні для прикриття Києва та інших міст. За певних умов Путін може їх навіть погнати просто на Київ: без озброєння, без військової техніки, тупо пішки. Пошле цих людей на смерть", – сказав він.