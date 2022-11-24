РФ усилила десантников на Донбассе мобилизованными резервистами – разведка Британии

За последние две недели Россия, вероятно, передислоцировала основные подразделения Воздушно-десантных войск на Донецкое и Луганское направления.

В Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки предположили, что за последние две недели Россия передислоцировала основные подразделения на Донецкое и Луганское направления в Донбассе.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 24 ноября.

Так, военные аналитики отмечают, что с сентября по октябрь большинство ослабленных российских подразделений воздушно-десантных войск были направлены на оборону подконтрольной России территории к западу от Днепра в Херсонской области.

В разведке отмечают, что некоторые подразделения могли усилить мобилизованные резервисты. В то же время, там считают, что плохо обученные военнослужащие могут ослабить "якобы элитный потенциал российских десантников", поэтому Россия, вероятно, все равно распределит эти подразделения в секторах, которые считаются особенно важными.

"Потенциальные оперативные задачи десантников включают в себя поддержку обороны на участке Кремень-Сватово Луганской области или усиление наступательных действий на город Бахмут Донецкой области", — отмечают в британской разведке.

Переброска войск РФ из Херсона на Донбасс

Российские войска отходят с Херсонщины под давлением ВСУ, а также потому, что оказались перед угрозой окружения.

По словам военного эксперта Романа Свитана, Россия уже перебросила на Донбасс часть войска, отступившего из Херсона на правый берег Днепра. Боевые штурмовые части усилили натиск оккупантов на восточном направлении.

Эксперт добавил, что благодаря подкреплению " усиливают сейчас давление на наши войска, ребята выдерживают уже в 2-3 раза большую огневую нагрузку, чем было до выхода этого подразделения с правого на левый берег".

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