РФ устроила ракетную атаку по Павлограду: есть жертва

В Павлограде погиб один мужчина, еще одному сейчас помогают медики.
Российские войска устроили ракетную атаку по Павлограду на Днепропетровщине, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сначала глава области проинформировал о двух погибших в результате массированной ракетной атаки россиян по Павлограду. Но впоследствии он уточнил, что известно об одном погибшем.
"Уточнение. В Павлограде на эту минуту 1 погибший. Еще одному мужчине медики пока оказывают всю необходимую помощь! Он жив", – говорится в заявлении Лысака.
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Ракетная атака по Украине 23 января
Войска РФ устроили 23 января очередную массированную ракетную атаку по Украине, в частности, враг атаковал Киев, Харьков и Павлоград на Днепропетровщине. В результате ударов зафиксированы разрушения, есть раненые. Также люди оказались под завалами поврежденных домов.
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