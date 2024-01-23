РФ устроила ракетную атаку по Павлограду: есть жертва

В Павлограде погиб один мужчина, еще одному сейчас помогают медики.

Российские войска устроили ракетную атаку по Павлограду на Днепропетровщине, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сначала глава области проинформировал о двух погибших в результате массированной ракетной атаки россиян по Павлограду. Но впоследствии он уточнил, что известно об одном погибшем.

"Уточнение. В Павлограде на эту минуту 1 погибший. Еще одному мужчине медики пока оказывают всю необходимую помощь! Он жив", – говорится в заявлении Лысака.

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Ракетная атака по Украине 23 января

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