РФ влаштувала ракетну атаку по Павлограду: є жертва

У Павлограді загинув один чоловік, ще одному зараз допомагають медики.

Російські війська влаштували ракетну атаку по Павлограду на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Спершу очільник області поінформував про двох загиблих внаслідок масованої ракетної атаки росіян по Павлограду. Але згодом він уточнив, що відомо про одного загиблого.

"Уточнення. У Павлограді на цю хвилину 1 загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу! Він живий", – йдеться в заяві Лисака.

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Ракетна атака по Україні 23 січня

Війська РФ влаштували 23 січня чергову масовану ракетну атаку по Україні, зокрема ворог атакував Київ, Харків та Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування, є поранені. Також люди опинилися під завалами пошкоджених будинків.

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