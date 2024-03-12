РФ все чаще использует гранаты К-51 с ядовитым хлорпикрином – военный

Несмотря на запрет, оккупанты уже неоднократно использовали на фронте хлорпикрин.

После ухода из Авдеевки линия фронта стабилизировалась и прорывов со стороны россиян нет. Однако оккупанты перебросили резервы для атаки Новопавловского отрезка фронта, а также в очередной раз применили химическое оружие.

Об этом заявил офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов, передает "Эспрессо".

"Война продолжается за позиции. Враг пытается атаковать у Новомихайловки, а также Первомайского. Это две самые горячие села на нашем оттенке фронта", – сказал Воронов.

Новомихайловка и Первомайское на карте / Фото: Deepstatemap

По его словам, россияне чаще стали использовать гранаты К-51 с хлорпикрином. А это вещество является ядом для военнослужащих.

"Такие случаи происходили и на нашем отрезке фронта. Мы применяем обычные противогазы, помогающие в борьбе с выводом боеспособности военнослужащих", — подытожил военный.

Что такое хлорпикрин

При контакте хлорпикрин вызывает сильнейшее воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей. Работает как слезоточивый газ. Он быстро лишает человека боеспособности, а в большой концентрации может привести к смерти.

Это вещество использовали во время Первой и Второй мировых войн, а также войсками СССР – в Афганистане. В настоящее время ее запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрещении химического оружия.

Несмотря на запрет, оккупанты уже неоднократно использовали на фронте хлорпикрин.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные совершили атаки химическим оружием на позиции ВСУ.

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