Россияне атаковали Черкасчину: власти сообщили первые подробности

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью враг атаковал Черкасскую область. В регионе работала ПВО.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

"Обошлось без пострадавших. И это — самое главное. В области работала ПВО. По предварительной информации, произошло падение ракеты на открытую территорию в пределах областного центра. В результате занялась древесина, которая там хранилась. Пожар оперативно ликвидирован. Обломками повреждены соседние сооружения частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей", – говорится в сообщении.

Также в Черкасском районе уничтожен "Шахед". Обследование территории продолжается.

Что известно о ночной атаке

В ночь на 23 августа россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 16 ударными БпЛА "Shahed". Баллистические ракеты запустили из Воронежской области РФ, а дроны — из Ейска и Курска.

Силы обороны сбили 14 дронов. Еще два – локационно потеряны. Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

О взрывах в Черкасской области сообщалось после часу ночи.

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