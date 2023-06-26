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Россияне атаковали Херсонщину запрещенными зажигательными боеприпасами

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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Россияне атаковали Херсонщину запрещенными зажигательными боеприпасами

Россияне атаковали Херсонскую область зажигательными боеприпасами

Оккупанты продолжают атаковать всю территорию Украины.

Россияне 26 июня ударили по Херсону запрещенными зажигательными боеприпасами.

Об этом сообщает в Херсонской ОВА.

"Утром враг покрыл огнем жилые кварталы Херсона и Антоновки. Из-за обстрелов горели жилые дома, поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожары ликвидировали оперативно прибывшие на место происшествия спасатели.

Напомним, ночью 26 июня российские кафиры атаковали Украину ракетами "Калибр" и иранскими дронами "Shahed-136/131". Силами ПВО было уничтожено 13 враждебных целей.

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Дата публикации
Просмотры
203
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