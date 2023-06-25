Послевоенное восстановление Украины: куда пойдут инвестиции партнеров

О послевоенном восстановлении Украины нужно договариваться уже сейчас.

На этой неделе в одной из финансовых столиц мира – Лондоне – собрали людей крупного бизнеса.

Чем попробовали заинтересовать будущих инвесторов представители Киева? Каковы шансы использования замороженных российских активов? И почему победа в войне с Россией не является главным условием для больших вливаний в Украину?

ТСН.ua собрал самое интересное из мира больших цифр с помощью корреспондентки Наталии Ярмолы.

"Эти блестящие стеклянные небоскребы в самом сердце Лондона – отдельное государство в государстве – Лондонское Сити. Один из 5 крупнейших финансовых центров мира, где работают сотни тысяч брокеров. банкиров, юристов, страховых агентов. Свои финансовые и юридические услуги для иностранцев Великобритания превратила в отдельную отрасль экономики и там вращаются триллионы", – рассказывает корреспондентка.

Лондон стал идеальным местом, чтобы поговорить о восстановлении Украины. Фото: ТСН

Лондон, который и сам после Второй мировой поднимался из развалин от бомб нацистов, кажется, стал именно тем идеальным местом, чтобы поговорить об восстановлении Украины.

По словам Натальи Ярмолы, конференция по восстановлению – это не про кирпич и бетонный раствор. Лучше всего суть этого события передает английское слово « recovery» – означающее выздоровление, восстановление. Когда речь идет не просто об отстройке разрушенных городов. А о том, как оживить весь травмированный организм Украины – экономический и социальный.

" На этой Конференции должны переходить от видения к соглашениям, а от соглашений — к реальным проектам ", - заявил президент Украины.

Так какие проекты Украина смогла продать на этой бизнес-ярмарке, за какие деньги?.. И главное, когда все начнется?

Какой будет Украина через год или через 10 лет

Будущее страны зависит от вливаний более тысячи самых богатых и плавных людей из 60 стран мира, которые внимательно слушают и оценивают, что им предлагает украинская делегация.

Совершив работу над ошибками после прошлогодней конференции в Лугано, украинское правительство наконец осмыслило, чем конкретно может привлечь внимание мира. Премьер-министр Денис Шмигаль призвал присмотреться к 5 наиболее перспективным отраслям. Сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру, хайтек-оружие и айти сектор.

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал присмотреться к 5 наиболее перспективным отраслям. / Фото: Associated Press

"Мы предлагаем лучшие льготы и условия для развития айти сектора с привлечением частного сектора для тех, кто инвестирует в Украину, будут иметь чрезвычайные возможности и перспективы", - заявил Шмигаль .

В агарном секторе Украина объявила, что хочет быть не только зерновой бочкой, с которой загружаются чужие корабли, но и высокотехнологичной базой переработки с дорогим конечным продуктом. А это призыв частных инвесторов создавать большее количество заводов.

Амбициозный план превратиться в энергетический хаб Европы с газовыми хранилищами, производством водорода на тех же АЭС, которые простаивают ночью и зеленой генерации получил больше поддержки. Великобритания согласилась создать Фонд зеленых инноваций на 62 млн. фунтов стерлингов. Соединенные Штаты, как сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, выделят 1,3 млрд долларов на финансирование проектов энергетики и инфраструктуры.

Бизнес увидел Украину уже как часть Евросоюза. Следующие 4 года 50 млрд евро закроют нехватку в украинском бюджете, – объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. И добавила, что часть денег планируется изъять из замороженных российских активов. Только в странах G7 они были начислены на 300 млрд долларов.

Урсула фон дер Ляен: "Следующие 4 года 50 млрд евро закроют нехватку в украинском бюджете" / Фото: Associated Press

Опорой для частного бизнеса станут и гарантии безопасности. Уже образовался целый альянс компаний, готовых страховать иностранные бизнесы от рисков войны. Присоединилась и Великобритания – 3 млрд долларов.

Из финансовой столицы Лондона Украина приехала с миллиардами долларов. Но вместе с кучей домашних заданий. От нас ждут налоговой, таможенной, судебной реформы. Потому что, кроме войны с Россией, есть еще одна война, которая пугает инвесторов даже больше, чем ракетные обстрелы – до сих пор незавершенная война с коррупцией.

Напомним, на днях послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Ранее анонсировалось, что 11-й пакет санкций против РФ будет затрагивать, прежде всего, третьи страны, помогающие Кремлю обходить ограничения, в том числе иранские и китайские компании.

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