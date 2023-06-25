Післявоєнна відбудова України: куди підуть інвестиції партнерів

Про післявоєнну відбудову України потрібно домовлятися вже зараз.

Цього тижня в одній із фінансових столиць світу – Лондоні – зібрали людей великого бізнесу.

Чим спробували зацікавити майбутніх інвесторів представники Києва? Які шанси на використання заморожених російських активів? І чому перемога у війні з Росією не є головною умовою для великих вливань в Україну?

ТСН.ua зібрав н айцікавіше зі світу великих цифр за допомогою кореспондентки Наталії Ярмоли.

"Ці блискучі скляні хмарочоси у самісінькому серці Лондона – окрема держава в державі – Лондонське Сіті. Один із 5 найбільших фінансових центрів світу, де працюють сотні тисяч брокерів. банкірів, юристів, страхових агентів. Свої фінансові і юридичні послуги для іноземців Велика Британія перетворила на окрему галузь економіки і там обертаються трильйони", – розповідає кореспондентка.

Лондон став ідеальним місцем, щоб поговорити про відбудову України. Фото: ТСН

Лондон, який і сам після Другої світової піднімався з руїн від бомб нацистів, здається, став саме тим ідеальним місцем, щоб поговорити про відбудову України.

За словами Наталії Ярмоли, конференція з відбудови – це не про цеглу і бетонний розчин. Найкраще суть цієї події передає англійське слово « recovery» – що означає одужання, відновлення. Коли йдеться не просто про відбудову зруйнованих міст. А про те, як оживити весь травмований організм України – економічний і соціальний.

" На цій Конференції маємо переходити від бачення до угод, а від угод – до реальних проектів ", – заявив президент України.

То які проекти Україна змогла продати на цьому бізнес-ярмарку, за які гроші?.. І головне, коли все почнеться?

Якою буде Україна за рік чи за 10 років

Майбутнє країни залежить від вливань понад тисячі найбагатших і найпливовіших людей з 60 країн світу, які уважно слухають і оцінюють, що їм пропонує українська делегація.

Зробивши роботу над помилками після минулорічної конференції у Лугано, український уряд нарешті осмислив, чим конкретно може привернути увагу світу. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав придивитись до 5 найперспективніших галузей. Сільське господарство, енергетику, інфрастурктуру, хайтек-зброю та айті сектор.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав придивитись до 5 найперспективніших галузей. / Фото: Associated Press

"Ми пропонуємо найкращі пільги і умови для розвитку айті сектору із залученням приватного сектору для тих хто інвестує в Україну матимуть надзвичайні можливості і перспективи", – заявив Шмигаль .

В агарному секторі Україна оголосила, що хоче бути не лише зерновою бочкою з якої завантажуються чужі кораблі, а й високотехнологічною базою переробки з дорогим кінцевим продуктом . А це заклик приватних інвесторів створювати більше заводів.

Амбітний план перетворитись на енергетичний хаб Європи із газовими сховищами, виробництвом водню на тих же АЕС , що простоюють вночі та зеленої генерації отримав найбільше підтримки. Велика Британія погодилась створити Фонд зелених інновацій на 62 млн фунтів стерлінгів. А Сполучені Штати, як повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, виділять 1,3 млрд доларів на фінансування проектів енергетики й інфраструктури.

Бізнес побачив Україну, уже як частину Євросоюзу. Наступні 4 роки 50 млрд євро закриють нестачу в українському бюджеті, – оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І додала, що частину грошей планують вилучити із заморожених російських активів. Лише у країнах G7 їх нарахували на 300 млрд доларів.

Урсула фон дер Ляєн: "Наступні 4 роки 50 млрд євро закриють нестачу в українському бюджеті" / Фото: Associated Press

Опорою для приватного бізнесу стануть і гарантії безпеки. Вже утворився цілий альянс компаній, що готові страхувати іноземні бізнеси від ризиків війни. Долучилась і Британія – 3 млрд доларів.

Із фінансової столиці Лондона Україна приїхала з мільярдами доларів. Але водночас із купою домашніх завдань. Від нас чекають податкової, митної, судової реформи. Бо окрім війни з Росією є ще одна війна, що лякає інвесторів навіть більше ніж ракетні обстріли – досі незавершена війна з корупцією.

Нагадаємо, днями посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України.

Раніше анонсувалося, що 11-й пакет санкцій проти РФ зачіпатиме передусім треті країни, що допомагають Кремлю обходити обмеження, зокрема іранські та китайські компанії.

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