Россияне готовятся к штурмовым действиям: в ВСУ сообщили, где именно

После захвата Угледара российские войска готовятся к штурмовым действиям и предположительно активизируются, в частности, в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

Об этом в эфире телемарафона 8 октября рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, на юге сохраняется напряжение. Там оккупанты атакуют ракетами, дронами и активизируют эту операционную зону. Противник готовится к наступлению, чтобы иметь определенное преимущество на тех или иных участках фронта.

Ситуация в районе Роботиного Запорожской области

По словам Волошина, противник имел успех вблизи захваченного ранее Угледара, а теперь пытается перегруппировать свои силы и средства, подготовиться к проведению дальнейших штурмовых действий и продолжать их на Роботинском выступлении и от села Приютное в направлении поселка Большая Новоселка.

Волошин также сообщил, что в районе Роботиного идет контрбатарейная борьба, однако пока массированного штурма нет. Однако в ближайшее время противник может пойти в наступление, ведь опрокидывает уже на передовые позиции свои штурмовые группы, а также занимается с личным составом, проводит рекогносцировку и так называемые разведывательно-поисковые действия.

"Это штурмы небольшими группами пехоты – в отделение. Таким образом, он пытается выявить наши слабые места в обороне, выявить, где стоят наши огневые средства", – пояснил Волошин.

Он добавил, что так в Херсонской области противник борется за острова на Днепре, где тоже проводятся штурмы небольшими группами пехоты для того, чтобы выявить слабые места обороны ВСУ. Затем россияне надеются развить дальнейший успех – занять более выгодные позиции для ведения обстрелов и нанесения ударов.

По словам Волошина, недавно диверсионно-разведывательная группа противника пыталась зайти в населенный пункт Каменское. Но она была уничтожена.

Напомним, западные СМИ пишут о том, что после падения Угледара россияне продвигаются в другой город. Сейчас ведутся ожесточенные бои в Торецке.

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