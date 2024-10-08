Росіяни готуються до штурмових дій: у ЗСУ повідомили, де саме

Після захоплення Вугледара російські війська готуються до штурмових дій й, імовірно, активізуються, зокрема, в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

Про це ефірі телемарафону 8 жовтня розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, на півдні зберігається напруження. Там окупанти атакують ракетами, дронами та активізують цю операційну зону. Противник готується до наступу, щоб мати певну перевагу на тих чи інших ділянках фронту.

Ситуація у районі Роботиного Запорізької області

За словами Волошина, противник мав успіх поблизу захопленого раніше Вугледара, а тепер намагається перегрупувати свої сили та засоби, підготуватись до проведення подальших штурмових дій і продовжувати їх на Роботинському виступу і від села Приютного в напрямку селища Велика Новосілка.

Волошин також повідомив, що в районі Роботиного точиться контрбатарейна боротьба, проте поки масованого штурму немає. Проте найближчим часом противник може піти в наступ, адже перекидає вже на передові позиції свої штурмові групи, а також займається з особовим складом, проводить рекогносцировку і так звані розвідувально-пошукові дії.

"Це штурми невеликими групами піхоти – до відділення. Таким чином він намагається виявити наші слабкі місця в обороні, виявити, де стоять наші вогневі засоби", – пояснив Волошин.

Він додав, що так на Херсонщині противник бореться за острови на Дніпрі, де теж проводяться штурми невеликими групами піхоти для того, щоб виявити слабкі місця оборони ЗСУ. Потім росіяни сподіваються розвити подальший успіх – зайняти вигідніші позиції для ведення обстрілів та завдавання ударів.

За словами Волошина, незодавно диверсійно-розвідувальна група противника намагалася зайти до населеного пункту Кам'янське. Але її було знищено.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть про те, що після падіння Вугледара росіяни просуваються до іншого міста. Зараз точаться запеклі бої в Торецьку.

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