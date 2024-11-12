Россияне используют Угледар для дальнейшего наступления на Донетчине – ISW

Аналитики назвали неправильной свою предварительную оценку о том, что россияне вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донетчины.

Российская армия использует Угледар для дальнейшего наступления в Донецкой области. В частности – для достижения тактически значимых успехов к югу от Курахово.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В начале сентября российские войска активизировали наступательные операции на западе Донетчины и сейчас пытаются охватить Курахово с севера и юга, а также выровнять линию фронта между Солнцовкой и Шахтерским.

Также читайте Россияне заехали на двух бронированных машинах в район школы Курахового — DeepState

Враг по состоянию на 1 октября захватил Угледар и продвинулся к северу и северо-западу от города во время успешных механизированных и пехотных атак за последний месяц. Оккупанты немного продвинулись к северо-востоку от Угледара в районе Антоновки и Екатериновки. Однако аналитики пока не могут подтвердить наступления россиян на Елизаветовку и дальше на запад вдоль шоссе С051104.

В настоящее время российские силы находятся в нескольких километрах к югу от линии Романовка – Успеновка – Сухой Яр. Это линия к населенным пунктам севернее Угледара, которая может стать существенной проблемой для врага, если украинские войска смогут установить оборону в этих населенных пунктах.

Однако похоже, что российские войска пытаются обойти эту линию, на что указывают геолокационные кадры за 10 ноября. Так, захватчики недавно продвинулись к северо-востоку от Дальнего и, вероятно, занимают позиции в полях к востоку и юго-востоку от этого села.

Российские военкоры утверждают, что их армия продвинулась непосредственно к Дальнему, но аналитики ISW не видели визуального подтверждения этих заявлений.

В Институте отметили, что дальнейшее продвижение российских сил в Дальнем и западнее Дальнего может заставить Силы обороны Украины отступить с позиций в "кармане" к северу и северо-востоку от Угледара. Таким образом, враг сможет продвигаться вдоль шоссе С051104 относительно беспрепятственно. Такие продвижения позволят россиянам оказывать дальнейшее давление на позиции украинских войск в Курахово с юга.

Аналитики пересматривают свою предварительную оценку о том, что оккупанты вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донетчины. В ISW указали, что эта оценка была неправильной.

В Институте добавили, что все вышеуказанные действия российских войск поддерживают наступательные операции врага, направленные на выравнивание линии фронта и ликвидацию украинского выступления на западе Донетчины.

К слову, в ISW сообщили, что армия РФ продвинулась в Курской области и на Купянском направлении.

Читайте также: