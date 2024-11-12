Росіяни використовують Вугледар для подальшого наступу на Донеччині – ISW

Аналітики назвали неправильною свою попередню оцінку про те, що росіяни навряд чи зможуть скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донеччини.

Російська армія використовує Вугледар для свого подальшого наступу в Донецькій області. Зокрема – для досягнення тактично значущих успіхів на південь від Курахового.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На початку вересня російські війська активізували наступальні операції на заході Донеччини і зараз намагаються охопити Курахове з півночі та півдня, а також вирівняти лінію фронту між Сонцівкою та Шахтарським.

Також читайте Росіяни заїхали на двох броньованих машинах до району школи Курахового — DeepState

Ворог станом на 1 жовтня захопив Вугледар і просунувся на північ та північний захід від міста під час успішних механізованих та піхотних атак за останній місяць. Окупанти трохи просунулися на північний схід від Вугледара в районі Антонівки та Катеринівки. Однак аналітики поки що не можуть підтвердити наступи росіян на Єлизаветівку і далі на захід уздовж шосе С051104.

На цей час російські сили перебувають за декілька кілометрів на південь від лінії Романівка – Успенівка – Сухий Яр. Це лінія до населених пунктів на північ від Вугледара, яка може стати суттєвою проблемою для ворога, якщо українські війська зможуть встановити оборону в цих населених пунктах.

Однак схоже на те, що російські війська намагаються обійти цю лінію, на що вказують геолокаційні кадри за 10 листопада. Так, загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Дальнього і, ймовірно, займають позиції у полях на схід і південний схід від цього села.

Російські воєнкори стверджують, що їхня армія просунулася безпосередньо до Дальнього, але аналітики ISW не бачили візуального підтвердження цих заяв.

В Інституті зауважили, що подальше просування російських сил у Дальньому та на захід від Дальнього може змусити Сили оборони України відступити з позицій у "кишені" на північ і північний схід від Вугледара. Таким чином ворог зможе просуватися вздовж шосе С051104 відносно безперешкодно. Такі просування дозволять росіянам чинити подальший тиск на позиції українських військ у Кураховому з півдня.

Аналітики переглядають свою попередню оцінку про те, що окупанти навряд чи зможуть скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донеччини. В ISW вказали, що ця оцінка була неправильною.

В Інституті додали, що всі вищевказані дії російських військ є підтримкою наступальних операцій ворога, спрямованих на вирівнювання лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донеччини.

До слова, в ISW повідомили, що армія РФ просунулася в Курській області та на Куп'янському напрямку.

Читайте також: