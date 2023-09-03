Россияне под дулом автомата начали псевдовыборы на оккупированных территориях в двух областях

За первые два дня оккупанты уже "нарисовали" 5% явки.

Российские оккупанты устроили имитацию выборов на временно захваченных землях Херсонской и Луганской областей под дулами автоматов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне в сопровождении российских автоматчиков обходят дома и проводят "голосование по месту жительства". Ранее оккупационные войска устроили это на территориях Запорожской и Донецкой областей.

"Это необходимо россиянам, чтобы скрыть отсутствие явки в "полноценном голосовании", которое состоится 8-10 сентября и тоже растянуто на три дня с этой же целью", — отметили в ЦНС.

Отмечается, что за первые два дня оккупанты уже "нарисовали" 5% явки, хотя проверить это невозможно.

Добавим, что в Геническе так называемые "мобильные избирательные группы" начали обход местного населения. Впрочем, они возвращаются с пустыми урнами.

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