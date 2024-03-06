Россияне убили женщину на Донетчине: детали об обстреле

Российские войска 6 марта обстреляли село Нетайлово Очеретинской громады в Донецкой области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Один человек погиб в результате обстрела Нетайлового Очеретинской громады", – говорится в заявлении.

Филашкин уточнил, что село попало под вражеский огонь в 8:30. Смертельное ранение получила 63-летняя женщина, она умерла по пути в больницу.

"Каждый день российские террористы совершают новые и новые военные преступления на нашей земле. За все будут отвечать!" – подчеркнул глава военной администрации.

Напомним, оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов погибла 58-летняя женщина.

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