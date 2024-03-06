Росіяни вбили жінку на Донеччині: деталі про обстріл

Російські війська 6 березня обстріляли село Нетайлове Очеретинської громади на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Одна людина загинула внаслідок обстрілу Нетайлового Очеретинської громади", – йдеться в заяві.

Філашкін уточнив, що село потрапило під ворожий вогонь о 8:30. Смертельного поранення зазнала 63-річна жінка, вона померла дорогою до лікарні.

"Кожен день російські терористи скоюють нові й нові воєнні злочини на нашій землі. За все будуть відповідати!" – наголосив голова військової адміністрації.

Нагадаємо, окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ударів загинула 58-річна жінка.

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