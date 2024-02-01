Россияне убили жителя Донетчины– ОВА

С начала полномасштабной войны в области погибли 1849 гражданских.

Российские войска 31 января убили жителя Донецкой области, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россия убивает гражданских! За 31 января россияне убили 1 жителя Донетчины — в Цукурино. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения", — говорится в заявлении.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1849 гражданских, еще 4529 получили ранения.

Филашкин указал, что общее количество жертв в Донецкой области подано без учета оккупированных Мариуполя и Волновахи.

К слову, оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 февраля: враг выпустил четыре дрона-камикадзе.

Читайте также: