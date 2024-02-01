Росіяни вбили жителя Донеччини – ОВА

Від початку повномасштабної війни в області загинули 1849 цивільних.

Російські війська 31 січня вбили жителя Донецької області, ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 31 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Цукуриному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", – йдеться в заяві.

Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 1849 цивільних, ще 4529 зазнали поранень.

Філашкін вказав, що загальна кількість жертв на Донеччині подана без урахування окупованих Маріуполя та Волновахи.

До слова, окупанти знову атакували Україну безпілотниками в ніч проти 1 лютого: ворог випустив чотири дрони-камікадзе.

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