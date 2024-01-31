Астрологічний прогноз на 31 січня-1 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 21-й місячний день, який триватиме майже два календарні дні, підходить для революційних змін у всіх видах життя та діяльності, але особливу увагу потрібно приділити творчості та благодійності.

Символ дня: Храм.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, фіолетовий, аметистовий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: авантюрин (захищає від пристріту), циркон (надає впевненості в собі і оптимізму).

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, пов'язані зі зниженням імунітету, тому треба зайнятися його зміцненням.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирного, смаженого та спиртного.

Стрижка дня: один із найвдаліших днів для стрижки зокрема та змін у зовнішності взагалі.

Магія та містика дня: день сприятливий для домашньої магії – насамперед ритуалів, які дозволять відвадити від порога недоброзичливо налаштованих людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі навряд чи виявляться пророчими, але можуть багато розповісти людині про внутрішні проблеми, які заважають їй жити та працювати на повну силу.

Табу дня: навіть невелика подряпина може стати причиною серйозного захворювання, тому всі ранки треба ретельно обробляти та дезінфікувати.

Цитата дня: «Щоранку в Африці прокидається газель. Вона повинна бігти швидше за лева, інакше загине. Щоранку в Африці прокидається і лев. Він повинен бігти швидше за газель, інакше помре від голоду. Не має значення, хто ти – газель чи лев. Коли встає сонце, треба тікати» (Томас Фрідман).

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