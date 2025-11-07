Россияне ударили по Харьковщине: есть пострадавшие

Война (иллюстративная фотография) / © Associated Press

Реклама

Вечером 7 ноября в Харьковской области в результате вражеского удара управляемой авиационной бомбой (КАБ) по селу Коротич пострадали четверо гражданских лиц. Все пострадавшие госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате атаки травмы получили: две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет. Все четверо пострадавших находятся в больнице.

Реклама

«На месте поработают подразделения ГСЧС и медики. Более подробная информация выясняется», — отметил Олег Синегубов.

Напомним, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Графики почасовых отключений света 7 ноября используются в большинстве регионов Украины.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска не отказываются от намерений захватить Покровск, а их основная цель состоит в создании условий для оцепления города. Противник пользуется преимуществом в силах и средствах для инфильтрации в городскую застройку.