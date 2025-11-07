- Дата публикации
Категория
Война
Россияне ударили по Харьковщине: есть пострадавшие
Армия РФ ударила КАБ по Коротичу на Харьковщине. На месте работают спасатели и медики.
Вечером 7 ноября в Харьковской области в результате вражеского удара управляемой авиационной бомбой (КАБ) по селу Коротич пострадали четверо гражданских лиц. Все пострадавшие госпитализированы.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате атаки травмы получили: две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет. Все четверо пострадавших находятся в больнице.
«На месте поработают подразделения ГСЧС и медики. Более подробная информация выясняется», — отметил Олег Синегубов.
Напомним, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Графики почасовых отключений света 7 ноября используются в большинстве регионов Украины.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска не отказываются от намерений захватить Покровск, а их основная цель состоит в создании условий для оцепления города. Противник пользуется преимуществом в силах и средствах для инфильтрации в городскую застройку.